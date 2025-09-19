https://ria.ru/20250919/bespilotniki-2043104076.html

Над Крымом и Ростовской областью сбили шесть украинских дронов

Над Крымом и Ростовской областью сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.09.2025

Над Крымом и Ростовской областью сбили шесть украинских дронов

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T23:22:00+03:00

2025-09-19T23:22:00+03:00

2025-09-19T23:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

ростовская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого сентября с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Республики Крым и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

ростовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, республика крым, ростовская область, вооруженные силы украины, украина