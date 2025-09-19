https://ria.ru/20250919/bespilotniki-2043104076.html
Над Крымом и Ростовской областью сбили шесть украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого сентября с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Республики Крым и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
