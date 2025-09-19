https://ria.ru/20250919/bespilotniki-2043077473.html
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 19.09.2025
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России. "Девятнадцатого сентября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.
