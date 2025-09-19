Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 19.09.2025 (обновлено: 19:56 19.09.2025)
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 19.09.2025
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России. &quot;Девятнадцатого сентября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря&quot;, - говорится в сообщении министерства.
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами

МО: ПВО сбила 3 дрона ВСУ над Белгородской, Курской областями и Черным морем

© РИА Новости / Евгений Биятов
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России.
«

"Девятнадцатого сентября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.

