https://ria.ru/20250919/bespilotniki-2043077473.html

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 19.09.2025

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над российскими регионами

Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:36:00+03:00

2025-09-19T19:36:00+03:00

2025-09-19T19:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской областями и Черным морем, сообщило Минобороны России. "Девятнадцатого сентября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, беспилотники