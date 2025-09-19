Рейтинг@Mail.ru
16:39 19.09.2025
Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании
тим бертон
моника беллуччи
хелена бонэм картер
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании, передает агентство Франс Пресс. "С большим уважением и заботой друг о друге, Моника Беллуччи и Тим Бертон решили разойтись", - поделились они в совместном заявлении, предоставленном агентству. Беллуччи подтвердила роман с Бертоном в 2023 году. На тот момент актриса была одинока после расставания с Николя Лефевром в 2019 году. Бертом же развелся с актрисой Хеленой Бонэм Картер еще в 2014, уточняет агентство
тим бертон, моника беллуччи, хелена бонэм картер
Тим Бертон, Моника Беллуччи, Хелена Бонэм Картер
Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании после двух лет отношений

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника Беллуччи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Тим Бертон и Моника Беллуччи . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании, передает агентство Франс Пресс.
"С большим уважением и заботой друг о друге, Моника Беллуччи и Тим Бертон решили разойтись", - поделились они в совместном заявлении, предоставленном агентству.
Беллуччи подтвердила роман с Бертоном в 2023 году. На тот момент актриса была одинока после расставания с Николя Лефевром в 2019 году. Бертом же развелся с актрисой Хеленой Бонэм Картер еще в 2014, уточняет агентство
Тим БертонМоника БеллуччиХелена Бонэм Картер
 
 
