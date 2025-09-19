https://ria.ru/20250919/berton-2043016002.html

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании, передает агентство Франс Пресс. "С большим уважением и заботой друг о друге, Моника Беллуччи и Тим Бертон решили разойтись", - поделились они в совместном заявлении, предоставленном агентству. Беллуччи подтвердила роман с Бертоном в 2023 году. На тот момент актриса была одинока после расставания с Николя Лефевром в 2019 году. Бертом же развелся с актрисой Хеленой Бонэм Картер еще в 2014, уточняет агентство

