Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП
2025-09-19T16:59:00+03:00
белоруссия
в мире
польша
дональд туск
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии пока не получал официальной информации от сопредельной стороны о возобновлении работы польских пунктов пропуска на границе, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский."На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало", - сказал он.Ранее в пятницу белорусское международное радио "Беларусь" заявило, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а с 22 сентября - для остального транспорта.В сообщении радио в его Telegram-канале пояснялось, что эта информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
белоруссия
польша
белоруссия, в мире, польша, дональд туск
