Рейтинг@Mail.ru
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 19.09.2025 (обновлено: 17:10 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/belorussiya-2043026275.html
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП - РИА Новости, 19.09.2025
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП
Госпогранкомитет Белоруссии пока не получал официальной информации от сопредельной стороны о возобновлении работы польских пунктов пропуска на границе, сообщил... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:59:00+03:00
2025-09-19T17:10:00+03:00
белоруссия
в мире
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_f7ea21110f6cf97fd86d06a0fac7fe78.jpg
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии пока не получал официальной информации от сопредельной стороны о возобновлении работы польских пунктов пропуска на границе, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский."На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало", - сказал он.Ранее в пятницу белорусское международное радио "Беларусь" заявило, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а с 22 сентября - для остального транспорта.В сообщении радио в его Telegram-канале пояснялось, что эта информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
https://ria.ru/20250919/mid-2042912231.html
https://ria.ru/20250919/lukashenko-2042966841.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b4af2a1df8b8a7501f792e09e78f2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, польша, дональд туск
Белоруссия, В мире, Польша, Дональд Туск
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП

Госпогранкомитет Белоруссии не получал данных о возобновлении работы КПП Польши

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии пока не получал официальной информации от сопредельной стороны о возобновлении работы польских пунктов пропуска на границе, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
"На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало", - сказал он.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
Вчера, 10:23
Ранее в пятницу белорусское международное радио "Беларусь" заявило, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а с 22 сентября - для остального транспорта.
В сообщении радио в его Telegram-канале пояснялось, что эта информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Лукашенко поручил решить вопрос с картофелем в Белоруссии
Вчера, 13:34
 
БелоруссияВ миреПольшаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала