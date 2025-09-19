https://ria.ru/20250919/belorussiya-2043026275.html

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал информацию о польских КПП

МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии пока не получал официальной информации от сопредельной стороны о возобновлении работы польских пунктов пропуска на границе, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский."На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало", - сказал он.Ранее в пятницу белорусское международное радио "Беларусь" заявило, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а с 22 сентября - для остального транспорта.В сообщении радио в его Telegram-канале пояснялось, что эта информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.

