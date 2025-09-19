Рейтинг@Mail.ru
Радио "Беларусь" узнало, когда Польша откроет границу
16:14 19.09.2025 (обновлено: 16:37 19.09.2025)
Радио "Беларусь" узнало, когда Польша откроет границу
Белорусское международное радио "Беларусь" утверждает, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а 22 сентября — для остального... РИА Новости, 19.09.2025
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Белорусское международное радио "Беларусь" утверждает, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а 22 сентября — для остального транспорта.&quot;Ожидается, что граница с Польшей откроется для железнодорожного транспорта 20 сентября, а для всех остальных видов транспорта — 22 сентября&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.Поясняется, что эта информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.В настоящее время РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
Радио "Беларусь" узнало, когда Польша откроет границу

"Беларусь": Польша готовится открыть границу для транспорта с 22 сентября

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Белорусское международное радио "Беларусь" утверждает, что польская граница готовится к открытию с 20 сентября для поездов, а 22 сентября — для остального транспорта.
"Ожидается, что граница с Польшей откроется для железнодорожного транспорта 20 сентября, а для всех остальных видов транспорта — 22 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.

Поясняется, что эта информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.
В настоящее время РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
