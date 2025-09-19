Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 19.09.2025 (обновлено: 10:31 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/barbin-2042891007.html
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2025
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией
Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям". РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:04:00+03:00
2025-09-19T10:31:00+03:00
в мире
россия
дания
москва
владимир путин
владимир барбин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям"."Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", — указал он.Барбин подчеркнул, что Москва не оставляет незамеченными враждебные действия королевства.Агрессивные действия НАТОВ последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042816198.html
https://ria.ru/20250918/vypad-2042831103.html
россия
дания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дания, москва, владимир путин, владимир барбин, нато
В мире, Россия, Дания, Москва, Владимир Путин, Владимир Барбин, НАТО
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией

Барбин: Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям".
«
"Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", — указал он.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Венгрии рассказали о расколе в ЕС из-за России
18 сентября, 18:35
Барбин подчеркнул, что Москва не оставляет незамеченными враждебные действия королевства.

Агрессивные действия НАТО

В последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Западе осадили Келлога из-за дерзкого выпада в адрес России
18 сентября, 19:58
 
В миреРоссияДанияМоскваВладимир ПутинВладимир БарбинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала