Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией

Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2025

Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией

Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям". РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T09:04:00+03:00

2025-09-19T09:04:00+03:00

2025-09-19T10:31:00+03:00

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям"."Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", — указал он.Барбин подчеркнул, что Москва не оставляет незамеченными враждебные действия королевства.Агрессивные действия НАТОВ последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

