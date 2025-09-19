Рейтинг@Mail.ru
Дочь пропавшей в Таиланде россиянки находится с бабушкой - РИА Новости, 19.09.2025
15:05 19.09.2025
Дочь пропавшей в Таиланде россиянки находится с бабушкой
Дочь пропавшей в Таиланде россиянки находится с бабушкой
БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Четырехлетняя дочь пропавшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко уже с бабушкой, прилетевшей в Бангкок из Владивостока, сообщила РИА Новости в пятницу подруга пропавшей Светлана. "Если вас интересует ребенок, девочка уже с бабушкой, и она счастлива", - сказала она агентству, подтвердив, что мать Эрики Владыко прибыла из Владивостока в Бангкок и теперь девочка с ней. "Но никакой новой информации о самой Эрике у меня пока, к сожалению, нет", - также сказала Светлана. Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября после того, как приехала на такси в один из баров в 11-м переулке улицы Сукхумвит, оставив дочь в номере гостиницы. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок был обнаружен служащими отеля, которые вызвали туристическую полицию, и полицейские временно определили девочку в один из детских домов Бангкока. Сообщалось также, что из Владивостока в пятницу в Бангкок прибудет мать Эрики Владыко, чтобы позаботиться о внучке. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала ее там до прибытия бабушки. Сама Светлана в разговоре с РИА Новости не стала сообщать подробности поисков дочери своей подруги, ограничившись информацией о том, что ребенок уже с бабушкой и находится в безопасности. В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никакой новой информации о местонахождении Эрики на настоящий момент нет, ответ на сделанный в четверг запрос в полицию Таиланда пока не получен. "На сегодня у нас нет никакой новой информации о местонахождении пропавшей российской гражданки, полиция Таиланда пока тоже ничего нам не сообщала. Мама пропавшей прибыла в Бангкок, чтобы позаботиться о своей внучке, дочери Эрики", - сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства Илья Ильин.
Дочь пропавшей в Таиланде россиянки находится с бабушкой

Четырехлетняя дочь пропавшей в Таиланде россиянки сейчас находится с бабушкой

БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Четырехлетняя дочь пропавшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко уже с бабушкой, прилетевшей в Бангкок из Владивостока, сообщила РИА Новости в пятницу подруга пропавшей Светлана.
"Если вас интересует ребенок, девочка уже с бабушкой, и она счастлива", - сказала она агентству, подтвердив, что мать Эрики Владыко прибыла из Владивостока в Бангкок и теперь девочка с ней.
"Но никакой новой информации о самой Эрике у меня пока, к сожалению, нет", - также сказала Светлана.
Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября после того, как приехала на такси в один из баров в 11-м переулке улицы Сукхумвит, оставив дочь в номере гостиницы. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок был обнаружен служащими отеля, которые вызвали туристическую полицию, и полицейские временно определили девочку в один из детских домов Бангкока. Сообщалось также, что из Владивостока в пятницу в Бангкок прибудет мать Эрики Владыко, чтобы позаботиться о внучке. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала ее там до прибытия бабушки.
Сама Светлана в разговоре с РИА Новости не стала сообщать подробности поисков дочери своей подруги, ограничившись информацией о том, что ребенок уже с бабушкой и находится в безопасности.
В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никакой новой информации о местонахождении Эрики на настоящий момент нет, ответ на сделанный в четверг запрос в полицию Таиланда пока не получен.
"На сегодня у нас нет никакой новой информации о местонахождении пропавшей российской гражданки, полиция Таиланда пока тоже ничего нам не сообщала. Мама пропавшей прибыла в Бангкок, чтобы позаботиться о своей внучке, дочери Эрики", - сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства Илья Ильин.
