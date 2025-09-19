https://ria.ru/20250919/bangkok-2042939973.html

Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке

Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке - РИА Новости, 19.09.2025

Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке

Денис Владыко, бывший супруг исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко сообщил РИА Новости, что не знал о поездке и её целях. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:42:00+03:00

2025-09-19T11:42:00+03:00

2025-09-19T11:42:00+03:00

бангкок

таиланд

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148214/31/1482143192_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2e401650a1b9a34c59e3e7c722d846e7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Денис Владыко, бывший супруг исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко сообщил РИА Новости, что не знал о поездке и её целях. Он ранее пояснил агентству, что с Эрикой они расстались, но поддерживали общение. Также рассказал, что с их четырёхлетней дочерью всё хорошо, он общается с ней каждый день. За девочкой в Бангкок поехала бабушка, скоро они будут в России. "О целях и об этой поездке я не знал, (возможно - ред.) отдых, не знаю", - сказал он. В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе. В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока. По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении с просьбой связаться с администратором паблика.

https://ria.ru/20250919/ssha-2042886342.html

https://ria.ru/20250918/turtsija-2042742474.html

бангкок

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бангкок, таиланд, россия, в мире