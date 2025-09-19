Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке
Экс-супруг пропавшей в Бангкоке россиянки Владыко не знал о целях ее поездки
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок со смотровой площадки Baiyoke Sky Hotel расположенной на 88-ом этаже здания
Вид на Бангкок со смотровой площадки Baiyoke Sky Hotel расположенной на 88-ом этаже здания. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Денис Владыко, бывший супруг исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко сообщил РИА Новости, что не знал о поездке и её целях.
"О целях и об этой поездке я не знал, (возможно - ред.) отдых, не знаю", - сказал он.
В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе.
В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока.
По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении с просьбой связаться с администратором паблика.
