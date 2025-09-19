https://ria.ru/20250919/avtomobili-2042889690.html
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора - РИА Новости, 19.09.2025
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
Вступление в силу изменений в методике расчета утилизационного сбора в РФ может привести к сокращению импорта автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил как... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:45:00+03:00
2025-09-19T08:45:00+03:00
2025-09-19T08:55:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авилон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455753_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_8940a94e682aada98a413c5f4188b3ca.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вступление в силу изменений в методике расчета утилизационного сбора в РФ может привести к сокращению импорта автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил как минимум на 15%, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров. "После вступления в силу постановления Минпромторга об изменении методики расчета утильсбора, импорт автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, по нашим прогнозам, сократится минимум на 15%", - рассказал эксперт. Он отметил, что подорожание в таком случае затронет в основном машины с двухлитровыми двигателями, так как их мощность, как правило, больше 160 лошадиных сил. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.
https://ria.ru/20250919/avto-2042881674.html
https://ria.ru/20250919/nomer-2042870758.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455753_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_c3582a30316cded21d0653f911f74021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авилон
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авилон
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
Петров: импорт авто свыше 160 л.с. снизится после изменений в расчете утильсбора
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вступление в силу изменений в методике расчета утилизационного сбора в РФ может привести к сокращению импорта автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил как минимум на 15%, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров.
"После вступления в силу постановления Минпромторга
об изменении методики расчета утильсбора, импорт автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, по нашим прогнозам, сократится минимум на 15%", - рассказал эксперт.
Он отметил, что подорожание в таком случае затронет в основном машины с двухлитровыми двигателями, так как их мощность, как правило, больше 160 лошадиных сил.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию
транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.