Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора - РИА Новости, 19.09.2025
08:45 19.09.2025 (обновлено: 08:55 19.09.2025)
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вступление в силу изменений в методике расчета утилизационного сбора в РФ может привести к сокращению импорта автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил как минимум на 15%, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров. "После вступления в силу постановления Минпромторга об изменении методики расчета утильсбора, импорт автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, по нашим прогнозам, сократится минимум на 15%", - рассказал эксперт. Он отметил, что подорожание в таком случае затронет в основном машины с двухлитровыми двигателями, так как их мощность, как правило, больше 160 лошадиных сил. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобили на складе
Автомобили на складе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Автомобили на складе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вступление в силу изменений в методике расчета утилизационного сбора в РФ может привести к сокращению импорта автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил как минимум на 15%, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров.
"После вступления в силу постановления Минпромторга об изменении методики расчета утильсбора, импорт автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, по нашим прогнозам, сократится минимум на 15%", - рассказал эксперт.
Он отметил, что подорожание в таком случае затронет в основном машины с двухлитровыми двигателями, так как их мощность, как правило, больше 160 лошадиных сил.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.
