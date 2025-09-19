https://ria.ru/20250919/avtobus-2043102308.html

На трассе Киев — Одесса автобус с паломниками попал в ДТП

На трассе Киев — Одесса автобус с паломниками попал в ДТП - РИА Новости, 19.09.2025

На трассе Киев — Одесса автобус с паломниками попал в ДТП

Автобус с паломниками-хасидами, которые прибыли для празднования Рош ха-Шана в Умань Черкасской области Украины, попал в ДТП на трассе Киев - Одесса, сообщает... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автобус с паломниками-хасидами, которые прибыли для празднования Рош ха-Шана в Умань Черкасской области Украины, попал в ДТП на трассе Киев - Одесса, сообщает украинское агентство УНИАН. "На трассе Киев - Одесса в аварию попал, как утверждается, автобус с паломниками-хасидами. Сообщается, что есть пострадавшие. Официальной информации еще не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Агентство УНИАН ранее сообщало, что в Умань прибыли более 22 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана. Уточнялось, что вечером и в течение суток прибытие паломников будет минимизировано, так как настанет Шабат, а уже после него, с вечера 20 сентября, будет наблюдаться финальный приток хасидов. В этом году Рош ха-Шана отмечается с вечера понедельника, 22 сентября, по вечер среды, 24 сентября.

