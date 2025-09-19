https://ria.ru/20250919/aviaperelety-2042861417.html

"Победа" возобновит рейсы в Краснодар из Москвы

"Победа" возобновит рейсы в Краснодар из Москвы - РИА Новости, 19.09.2025

"Победа" возобновит рейсы в Краснодар из Москвы

Авиакомпания "Победа" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Москвы в пятницу. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T00:37:00+03:00

2025-09-19T00:37:00+03:00

2025-09-19T00:37:00+03:00

краснодар

россия

москва

аэрофлот

boeing 737-800

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/79/1497547969_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6d4db15b2bfaade8f93dcc47a3e073b4.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Москвы в пятницу. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. Время в пути из Москвы в Краснодар составит около четырех часов. Время вылета - 12.35, прилета - 16.25. Полеты по этому направлению будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Генеральный директор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин рассказал в интервью РИА Новости ранее в сентябре, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20250919/aeroflot-2042861074.html

https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042546422.html

краснодар

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодар, россия, москва, аэрофлот, boeing 737-800, общество