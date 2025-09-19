Рейтинг@Mail.ru
У погибшей в Запорожской области женщины осталось трое детей, сообщил Рогов
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 19.09.2025
У погибшей в Запорожской области женщины осталось трое детей, сообщил Рогов
2025-09-19T01:48:00+03:00
2025-09-19T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Трое детей осталось у женщины, погибшей при атаке ВСУ беспилотниками по многоквартирному дому в городе Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина. "Женщина, погибшая в результате массированного обстрела боевиками ВСУ Васильевки, была матерью троих детей", - сказал Рогов. Он подчеркнул, что подобное преступление так просто не сойдет с рук боевикам киевского режима, которые продолжают терроризировать мирное население освобожденной части Запорожской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область, россия, днепр (река), владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Осколки снаряда
Осколки снаряда
Осколки снаряда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Трое детей осталось у женщины, погибшей при атаке ВСУ беспилотниками по многоквартирному дому в городе Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина.
Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
16 сентября, 21:55
"Женщина, погибшая в результате массированного обстрела боевиками ВСУ Васильевки, была матерью троих детей", - сказал Рогов.
Он подчеркнул, что подобное преступление так просто не сойдет с рук боевикам киевского режима, которые продолжают терроризировать мирное население освобожденной части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Владимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
