У погибшей в Запорожской области женщины осталось трое детей, сообщил Рогов

Рогов заявил, что у погибшей при атаке на Васильевку женщины осталось трое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Трое детей осталось у женщины, погибшей при атаке ВСУ беспилотниками по многоквартирному дому в городе Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, погибла женщина.
"Женщина, погибшая в результате массированного обстрела боевиками ВСУ Васильевки, была матерью троих детей", - сказал Рогов.
Он подчеркнул, что подобное преступление так просто не сойдет с рук боевикам киевского режима, которые продолжают терроризировать мирное население освобожденной части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
