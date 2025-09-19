У берегов Анапы собрали весь мазут с морского дна

https://ria.ru/20250919/anapa-2042895316.html

У берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили сбор осевшего мазута с морского дна, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. У берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили сбор осевшего мазута с морского дна, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами", — говорится в заявлении.В работах задействовали сотрудников МЧС, аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. Очистка проводилась на 19 участках: это прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Нефтепродукты собирали двумя способами: вручную, с использованием лопат, и при помощи эжекторных установок. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более двух тысяч тонн.В декабре прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.Суд взыскал с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" компенсации в размере 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей соответственно.

