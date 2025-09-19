https://ria.ru/20250919/alehin-2043057678.html

Блогер Алехин* заявил, что попросит у Минюста разъяснения

Блогер Алехин* заявил, что попросит у Минюста разъяснения - РИА Новости, 19.09.2025

Блогер Алехин* заявил, что попросит у Минюста разъяснения

Признанный иноагентом блогер Роман Алехин* заявил РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения и будет вынужден прекратить волонтерскую деятельность. РИА Новости, 19.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Признанный иноагентом блогер Роман Алехин* заявил РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения и будет вынужден прекратить волонтерскую деятельность. В пятницу Министерство юстиции РФ включило Алехина* в реестр иностранных агентов. "Насколько я знаю, скорее всего, это решение не оспорить... Пройду, конечно, все процедуры, обращение напишу (в Минюст - ред.) за разъяснением", - сказал Алехин* агентству. Он добавил, что "конечно, волонтерская деятельность прекращается" из-за ограничений, которые накладывает статус иноагента*. В целом, по его словам, это решение абсурдно. "Я по сути профессионально на бесплатных основах занимался противоборством иностранному влиянию", - пояснил он, добавив, что теперь у него будет больше времени на семью.В своем Telegram-канале Алехин* отметил, что финансирование от иностранцев никогда не получал и напомнил, что находится в базе "Миротворца" и под персональными санкциями Владимира Зеленского. Он добавил, что пока не знает, с чем связано его включение в реестр иностранных агентов."Да, теперь к постам добавится плашка. Но ничего, по сути, не изменится. Родину, русский народ и Бога не предам, как бы этого кто-то ни хотел", - написал он.* Признан иноагентом в России.

