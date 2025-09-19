Рейтинг@Mail.ru
Адвокат посоветовала оформлять запрет на выезд ребенка в крайнем случае - РИА Новости, 19.09.2025
05:16 19.09.2025
Адвокат посоветовала оформлять запрет на выезд ребенка в крайнем случае
Адвокат посоветовала оформлять запрет на выезд ребенка в крайнем случае
общество
татьяна кузьминова
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Оформлять запрет на выезд ребенка за границу следует лишь в случае реальных рисков (ребенка увезут и не вернут), ведь от самого запрета страдает и ребенок, и оба родителя, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "По многолетнему опыту адвокатской деятельности в категории семейных споров, с уверенностью могу сказать лишь одно, чаще всего запрет на выезд - не реальная мера, требующая подобного ограничения, а прихоть одного из родителей, вытекающая из другого спора: о разделе имущества, взыскании алиментов или определения порядка общения с ребенком", - сказала она. По ее словам, чаще всего происходит злоупотребление правом, от которого страдает не только ребенок, но и сам родитель, применивший подобную ограничительную меру. Адвокат пояснила, что после установления запрета выехать с ребенком за границу на лечение или отдых не сможет ни один родитель. Заявление о запрете подается в МВД, отметила адвокат, при этом второй родитель будет уведомлен, лишь в том случае, в нем корректно укажет контактные данные второго родителя с актуальным почтовым адресом, если этого не будет, то с таким "сюрпризом" можно будет столкнуться лишь на пограничном контроле. Отменить запрет в добровольном порядке, может тот родитель, который его заявил, но на практике это скорее редкость. Если родитель, применивший запрет не заявит о его отмене, тогда отменять запрет придется в суде, и это займет продолжительное время, напомнила Кузьминова. "Совет практикующего адвоката: не принимайте эмоциональных решений, лучше несколько раз подумайте на перспективу, не создаст ли вам лично, это ненужные процессуальные сложности", - сказала адвокат.
2025
общество, татьяна кузьминова
Общество, Татьяна Кузьминова
Запрет на выезд ребенка за границу следует оформлять при реальных рисках

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Оформлять запрет на выезд ребенка за границу следует лишь в случае реальных рисков (ребенка увезут и не вернут), ведь от самого запрета страдает и ребенок, и оба родителя, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"По многолетнему опыту адвокатской деятельности в категории семейных споров, с уверенностью могу сказать лишь одно, чаще всего запрет на выезд - не реальная мера, требующая подобного ограничения, а прихоть одного из родителей, вытекающая из другого спора: о разделе имущества, взыскании алиментов или определения порядка общения с ребенком", - сказала она.
По ее словам, чаще всего происходит злоупотребление правом, от которого страдает не только ребенок, но и сам родитель, применивший подобную ограничительную меру. Адвокат пояснила, что после установления запрета выехать с ребенком за границу на лечение или отдых не сможет ни один родитель.
Заявление о запрете подается в МВД, отметила адвокат, при этом второй родитель будет уведомлен, лишь в том случае, в нем корректно укажет контактные данные второго родителя с актуальным почтовым адресом, если этого не будет, то с таким "сюрпризом" можно будет столкнуться лишь на пограничном контроле.
Отменить запрет в добровольном порядке, может тот родитель, который его заявил, но на практике это скорее редкость. Если родитель, применивший запрет не заявит о его отмене, тогда отменять запрет придется в суде, и это займет продолжительное время, напомнила Кузьминова.
"Совет практикующего адвоката: не принимайте эмоциональных решений, лучше несколько раз подумайте на перспективу, не создаст ли вам лично, это ненужные процессуальные сложности", - сказала адвокат.
Общество
 
 
