https://ria.ru/20250919/advokat-2042877216.html

Адвокат посоветовала оформлять запрет на выезд ребенка в крайнем случае

Адвокат посоветовала оформлять запрет на выезд ребенка в крайнем случае - РИА Новости, 19.09.2025

Адвокат посоветовала оформлять запрет на выезд ребенка в крайнем случае

Оформлять запрет на выезд ребенка за границу следует лишь в случае реальных рисков (ребенка увезут и не вернут), ведь от самого запрета страдает и ребенок, и... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T05:16:00+03:00

2025-09-19T05:16:00+03:00

2025-09-19T05:16:00+03:00

общество

татьяна кузьминова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Оформлять запрет на выезд ребенка за границу следует лишь в случае реальных рисков (ребенка увезут и не вернут), ведь от самого запрета страдает и ребенок, и оба родителя, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "По многолетнему опыту адвокатской деятельности в категории семейных споров, с уверенностью могу сказать лишь одно, чаще всего запрет на выезд - не реальная мера, требующая подобного ограничения, а прихоть одного из родителей, вытекающая из другого спора: о разделе имущества, взыскании алиментов или определения порядка общения с ребенком", - сказала она. По ее словам, чаще всего происходит злоупотребление правом, от которого страдает не только ребенок, но и сам родитель, применивший подобную ограничительную меру. Адвокат пояснила, что после установления запрета выехать с ребенком за границу на лечение или отдых не сможет ни один родитель. Заявление о запрете подается в МВД, отметила адвокат, при этом второй родитель будет уведомлен, лишь в том случае, в нем корректно укажет контактные данные второго родителя с актуальным почтовым адресом, если этого не будет, то с таким "сюрпризом" можно будет столкнуться лишь на пограничном контроле. Отменить запрет в добровольном порядке, может тот родитель, который его заявил, но на практике это скорее редкость. Если родитель, применивший запрет не заявит о его отмене, тогда отменять запрет придется в суде, и это займет продолжительное время, напомнила Кузьминова. "Совет практикующего адвоката: не принимайте эмоциональных решений, лучше несколько раз подумайте на перспективу, не создаст ли вам лично, это ненужные процессуальные сложности", - сказала адвокат.

https://ria.ru/20250915/jurist-2041947314.html

https://ria.ru/20240905/zagranvyezd-1773408083.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна кузьминова