https://ria.ru/20250919/5g-2042887637.html
Минцифры и Минобороны обсудят использование "золотого диапазона" для 5G
Минцифры и Минобороны обсудят использование "золотого диапазона" для 5G - РИА Новости, 19.09.2025
Минцифры и Минобороны обсудят использование "золотого диапазона" для 5G
Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, где обсудят возможность использования частот золотого диапазона для сетей 5G, заявил журналистам глава Минцифры РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:07:00+03:00
2025-09-19T08:07:00+03:00
2025-09-19T08:07:00+03:00
россия
технологии
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784346184_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c078726e0d0de2985258b9e155110ff7.jpg
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, где обсудят возможность использования частот золотого диапазона для сетей 5G, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week. "Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. "Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G. По изучению возможностей его ("золотого диапазона" - ред.) использования. Принято решение о создании рабочей группы", - сказал Шадаев, уточнив, что такая работа ведется по поручению президента. Он отметил, что условия и необходимый объем финансирования для конверсии будут проработаны до конца года. "То есть саму техническую возможность и в случае наличия технической возможности необходимый объем финансирования конверсии", - сказал Шадаев. В апреле Шадаев сообщал, что Минцифры РФ возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот. А в июне он уточнил, что допускает возможность использования частот "золотого диапазона" для 5G в некоторых регионах - можно начать с городов, расположенных дальше от центра. Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ. На аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250918/max--2042747639.html
https://ria.ru/20250915/starlink--2041954692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784346184_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5cf623ebabdd46c9d2bec39ca5b263f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, максут шадаев
Россия, Технологии, Максут Шадаев
Минцифры и Минобороны обсудят использование "золотого диапазона" для 5G
Минцифры и МО создадут рабочую группу для обсуждения "золотого диапазона" для 5G
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, где обсудят возможность использования частот золотого диапазона для сетей 5G, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.
"Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время.
"Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G. По изучению возможностей его ("золотого диапазона" - ред.) использования. Принято решение о создании рабочей группы", - сказал Шадаев, уточнив, что такая работа ведется по поручению президента.
Он отметил, что условия и необходимый объем финансирования для конверсии будут проработаны до конца года. "То есть саму техническую возможность и в случае наличия технической возможности необходимый объем финансирования конверсии", - сказал Шадаев.
В апреле Шадаев сообщал, что Минцифры РФ
возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот. А в июне он уточнил, что допускает возможность использования частот "золотого диапазона" для 5G в некоторых регионах - можно начать с городов, расположенных дальше от центра.
Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ.
На аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве.