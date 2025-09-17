Рейтинг@Mail.ru
Зимы в Москве становятся теплее, рассказала синоптик - РИА Новости, 17.09.2025
03:43 17.09.2025
Зимы в Москве становятся теплее, рассказала синоптик
Зимы в Москве становятся теплее, рассказала синоптик
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зимы в Москве становятся теплее, но это не значит, что каждая зима будет теплее предыдущей, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "У нас действительно сохраняется эта тенденция, но это определенный тренд. Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, действительно ли зимы становятся более теплыми. Она отметила, что в весенние месяцы температура воздуха в Москве, по сравнению с предыдущими 60 годами, также стала выше - на это влияет изменение городского рельефа.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зимы в Москве становятся теплее, но это не значит, что каждая зима будет теплее предыдущей, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас действительно сохраняется эта тенденция, но это определенный тренд. Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, действительно ли зимы становятся более теплыми.
Она отметила, что в весенние месяцы температура воздуха в Москве, по сравнению с предыдущими 60 годами, также стала выше - на это влияет изменение городского рельефа.
