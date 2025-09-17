В Саратовской области осудили участника ДТП, после которого устроили сход
Суд приговорил саратовского жителя к 2,5 года колонии за гибель подростка
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы фигуранта уголовного дела о дорожной аварии с гибелью подростка, после которой жители села Подлесное в Саратовской области вышли на сход и выразили возмущение противоправным поведением этнической группы, сообщила прокуратура области.
Главк МВД сообщал, что утром 1 июля в селе Подлесное Марксовского района погиб 15-летний подросток, на мопеде Bolt столкнувшийся с "Ладой Вестой". В отношении водителя машины, мужчины 1989 года рождения, возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Местные СМИ, в том числе "164.ру", сообщили, что вечером 1 июля свыше 100 жителей села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП, и отселить их. Глава СК РФ поручил проверить доводы о противоправном поведении этнической группы, после чего региональное СУСК возбудило дело о халатности.
"Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)... В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на 2 года", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Суд установил, что водитель легкового автомобиля превысил установленную скорость движения и сбил 15-летнего подростка на мопеде, в результате чего мальчик скончался на месте.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.