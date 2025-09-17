Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zhaloba-2042586967.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской - РИА Новости, 17.09.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T22:11:00+03:00
2025-09-17T22:11:00+03:00
москва
россия
елена блиновская
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_0:267:3079:1999_1920x0_80_0_0_95768506c41250a92bb8315d4f405e08.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября", - сказали в суде. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20250916/sud-2042298816.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_483186072a13bcd9ad2974e1c6ea54a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, елена блиновская, московский городской суд, общество
Москва, Россия, Елена Блиновская, Московский городской суд, Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября", - сказали в суде.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Блогер Сидоропуло в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Блогера Сидоропуло ждет суд
16 сентября, 18:25
 
МоскваРоссияЕлена БлиновскаяМосковский городской судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала