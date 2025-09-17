Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

https://ria.ru/20250917/zhaloba-2042586967.html

Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября", - сказали в суде. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

