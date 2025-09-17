https://ria.ru/20250917/zhaloba-2042586967.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской - РИА Новости, 17.09.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T22:11:00+03:00
2025-09-17T22:11:00+03:00
2025-09-17T22:11:00+03:00
москва
россия
елена блиновская
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_0:267:3079:1999_1920x0_80_0_0_95768506c41250a92bb8315d4f405e08.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября", - сказали в суде. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20250916/sud-2042298816.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_483186072a13bcd9ad2974e1c6ea54a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, елена блиновская, московский городской суд, общество
Москва, Россия, Елена Блиновская, Московский городской суд, Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор Блиновской