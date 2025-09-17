https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042568558.html

На Западе раскрыли, что случится с Зеленским из-за скандала в Грузии

Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo. РИА Новости, 17.09.2025

владимир зеленский

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo."Переживет ли Зеленский этот скандал?" — задался вопросом автор материала.По данным источника, Тбилиси рассматривает это происшествие как подготовку к государственному перевороту в стране. В то же время, оппозиция призывает граждан выйти на массовые протесты в столице Грузии, что власти рассматривают как попытку дестабилизации.11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.

