На Западе раскрыли, что случится с Зеленским из-за скандала в Грузии
19:27 17.09.2025 (обновлено: 21:28 17.09.2025)
На Западе раскрыли, что случится с Зеленским из-за скандала в Грузии
Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo.
в мире
грузия
тбилиси
владимир зеленский
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo."Переживет ли Зеленский этот скандал?" — задался вопросом автор материала.По данным источника, Тбилиси рассматривает это происшествие как подготовку к государственному перевороту в стране. В то же время, оппозиция призывает граждан выйти на массовые протесты в столице Грузии, что власти рассматривают как попытку дестабилизации.11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.
грузия
тбилиси
в мире, грузия, тбилиси, владимир зеленский
В мире, Грузия, Тбилиси, Владимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Инцидент с попыткой ввоза украинцами взрывчатки в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, пишет венгерский портал Origo.
"Переживет ли Зеленский этот скандал?" — задался вопросом автор материала.
По данным источника, Тбилиси рассматривает это происшествие как подготовку к государственному перевороту в стране. В то же время, оппозиция призывает граждан выйти на массовые протесты в столице Грузии, что власти рассматривают как попытку дестабилизации.
11 сентября Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух украинцев за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.
Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники хотели проехать страну транзитом.
