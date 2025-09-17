https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042555890.html

В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа

В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа - РИА Новости, 17.09.2025

В Раде набросились на Зеленского после нового ультиматума Трампа

Владимир Зеленский не способен заключить мирное соглашение для урегулирования конфликта на Украине, так как уже пошел на "сделку с дьяволом", заявил депутат... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не способен заключить мирное соглашение для урегулирования конфликта на Украине, так как уже пошел на "сделку с дьяволом", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа журналистам перед вылетом в Великобританию о том, что Зеленскому придется заключить сделку."Но Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его "сделка" не оставляет места для чего-либо другого", — написал он.В недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь, пока это сделают европейцы.Кроме того, Зеленский выступил с утверждением, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала принять определенные гарантии безопасности. В то же время он раскритиковал саммит на Аляске, утверждая, что глава Белого дома там "слишком много дал" России.Президент Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней это на серьезном уровне не обсуждал.

