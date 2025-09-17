Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 17.09.2025 (обновлено: 16:38 17.09.2025)
На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече - РИА Новости, 17.09.2025
На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации. РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации. Кроме того, глава киевского режима заявлял, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат. Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте. Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.
украина
россия
донбасс
в мире, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече

Депутат Рады Железняк рассказал об отказе Зеленского отдать Донбасс России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации.
Кроме того, глава киевского режима заявлял, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.
Специальная военная операция на Украине
 
 
