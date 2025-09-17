https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042515599.html

На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече

На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации. Кроме того, глава киевского режима заявлял, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат. Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте. Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.

