На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
Депутат Рады Железняк рассказал об отказе Зеленского отдать Донбасс России
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации.
Кроме того, глава киевского режима заявлял, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат.
Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.
