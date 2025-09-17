Рейтинг@Mail.ru
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед жителями Украины и начать вымаливать у них прощение. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине. "Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно преступные решения Зеленского стали причиной миллионов искалеченных судеб на Украине. "Зеленскому не стоит перекладывать на кого-то другого то, что он сам должен сделать", - сказал Рогов.
украина, владимир зеленский, владимир рогов
Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед жителями Украины и начать вымаливать у них прощение.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.
"Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, именно преступные решения Зеленского стали причиной миллионов искалеченных судеб на Украине.
"Зеленскому не стоит перекладывать на кого-то другого то, что он сам должен сделать", - сказал Рогов.
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
