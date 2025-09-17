https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042427753.html

Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами

Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами - РИА Новости, 17.09.2025

Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед жителями Украины и начать вымаливать у них прощение. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине. "Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно преступные решения Зеленского стали причиной миллионов искалеченных судеб на Украине. "Зеленскому не стоит перекладывать на кого-то другого то, что он сам должен сделать", - сказал Рогов.

