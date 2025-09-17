https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042427753.html
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами - РИА Новости, 17.09.2025
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:56:00+03:00
2025-09-17T11:56:00+03:00
2025-09-17T11:56:00+03:00
украина
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед жителями Украины и начать вымаливать у них прощение. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине. "Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно преступные решения Зеленского стали причиной миллионов искалеченных судеб на Украине. "Зеленскому не стоит перекладывать на кого-то другого то, что он сам должен сделать", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, владимир рогов
Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
Рогов призвал Зеленского вымаливать прощение у украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского встать на колени перед жителями Украины и начать вымаливать у них прощение.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.
"Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, именно преступные решения Зеленского
стали причиной миллионов искалеченных судеб на Украине
.
"Зеленскому не стоит перекладывать на кого-то другого то, что он сам должен сделать", - сказал Рогов
.