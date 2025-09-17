https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042385114.html

Зеленский обратился с необычным требованием к Западу

Зеленский обратился с необычным требованием к Западу

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он. Кроме того, Зеленский пожаловался, что обсуждение союзниками, кто какие санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

