Зеленский обратился с необычным требованием к Западу
Зеленский призвал Запад думать не об отношениях с Россией, а об Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.
"Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он.
Кроме того, Зеленский пожаловался, что обсуждение союзниками, кто какие санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.
Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.