Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обратился с необычным требованием к Западу - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 17.09.2025 (обновлено: 16:44 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042385114.html
Зеленский обратился с необычным требованием к Западу
Зеленский обратился с необычным требованием к Западу - РИА Новости, 17.09.2025
Зеленский обратился с необычным требованием к Западу
Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Все страны должны... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:29:00+03:00
2025-09-17T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_485d158fb3acf574d30e4b1fdb10c620.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он. Кроме того, Зеленский пожаловался, что обсуждение союзниками, кто какие санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042390813.html
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042433490.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_202:0:2423:1666_1920x0_80_0_0_2dcb939e8c161e8cf5c31f9d598e6ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Киев
Зеленский обратился с необычным требованием к Западу

Зеленский призвал Запад думать не об отношениях с Россией, а об Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Уже выбирает". Поступок Зеленского поразил депутата Рады
09:20
Кроме того, Зеленский пожаловался, что обсуждение союзниками, кто какие санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.

Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала