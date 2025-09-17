https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042411073.html

Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью

Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью - РИА Новости, 17.09.2025

Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью

Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:53:00+03:00

2025-09-17T10:53:00+03:00

2025-09-17T10:53:00+03:00

в мире

владимир зеленский

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. "Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала. Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042390813.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, вэф-2025