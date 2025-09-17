https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042411073.html
Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью
Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью - РИА Новости, 17.09.2025
Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью
Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. "Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала. Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.
Журналистка Sky News рассказала о поведении Зеленского во время интервью
Журналистка Хаким: Зеленский был раздражен во время интервью