Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался о прекращении огня - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 17.09.2025 (обновлено: 13:11 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042381182.html
Зеленский высказался о прекращении огня
Зеленский высказался о прекращении огня - РИА Новости, 17.09.2025
Зеленский высказался о прекращении огня
Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T07:22:00+03:00
2025-09-17T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня."Мы надеялись, что президент Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", — заявил он в интервью телеканалу Sky News.В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042381483.html
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042367937.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин
Зеленский высказался о прекращении огня

Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня.
"Мы надеялись, что президент Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", — заявил он в интервью телеканалу Sky News.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие
07:23
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
02:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала