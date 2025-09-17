https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042381182.html
Зеленский высказался о прекращении огня
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова к прекращению огня."Мы надеялись, что президент Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", — заявил он в интервью телеканалу Sky News.В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
