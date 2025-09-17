В Кремле ответили на вопрос о новых заявлениях вдовы Навального*
Кремлю ничего не известно о новых заявлениях вдовы Навального
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о новых заявлениях вдовы Алексея Навального* Юлии Навальной*, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мне ничего не известно об этих заявлениях. Здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать новые заявления вдовы Алексея Навального*.
Журналисты спросили Пескова, могут ли заявления Навальной* повлиять на ход переговорного процесса по Украине.
"Никак не могут повлиять ни на ситуацию, ни на переговорный процесс, но в целом я уже ответил на этот вопрос", - ответил Песков.
Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального*, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального* свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов