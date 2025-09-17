https://ria.ru/20250917/zayavlenie-2042517732.html

В США сделали громкое заявление о войне с Россией

В США сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 17.09.2025

В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Провокации стран — членов НАТО в адрес Москвы абсолютно нелепы, так как альянс не способен противостоять России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Провокации стран — членов НАТО в адрес Москвы абсолютно нелепы, так как альянс не способен противостоять России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена."Это просто нереально. Этого не произойдет. НАТО не может предпринять никакого вмешательства. Но немцы собираются предоставить ракеты Taurus. Это смертный приговор для Германии, и они это знают. Они не собираются этого делать. Это все просто позерство. Это просто нелепая глупость. Ни одна страна НАТО не имеет возможности инициировать и поддерживать значимые военные операции против России. Никто", — сказал он.Эксперт отметил, что ни один народ в Европе не хочет войны с Россией, несмотря на запугивания якобы "российской угрозой" западных элит.На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта.В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

