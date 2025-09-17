В США сделали громкое заявление о войне с Россией
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Провокации стран — членов НАТО в адрес Москвы абсолютно нелепы, так как альянс не способен противостоять России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Это просто нереально. Этого не произойдет. НАТО не может предпринять никакого вмешательства. Но немцы собираются предоставить ракеты Taurus. Это смертный приговор для Германии, и они это знают. Они не собираются этого делать. Это все просто позерство. Это просто нелепая глупость. Ни одна страна НАТО не имеет возможности инициировать и поддерживать значимые военные операции против России. Никто", — сказал он.
Эксперт отметил, что ни один народ в Европе не хочет войны с Россией, несмотря на запугивания якобы "российской угрозой" западных элит.
На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта.
В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.