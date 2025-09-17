https://ria.ru/20250917/zaschita-2042587590.html

Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США

Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США - РИА Новости, 17.09.2025

Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США

Защита россиянина Дениса Постового рассказала РИА Новости, что их клиента задержала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), теперь они будут добиваться...

сша

флорида

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового рассказала РИА Новости, что их клиента задержала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), теперь они будут добиваться его освобождения из центра содержания мигрантов. "В четверг его задержали в тюрьме и перевели в следственный изолятор ICE в Фармвилле, штат Вирджиния. Если кто-то находится в стране вне легального статуса, нынешняя администрация помещает его под стражу ICE и добивается его депортации. Суд освободил его, но ICE - это совершенно другое ведомство", - рассказал РИА Новости адвокат Постового Уильям Коффилд. Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что суд в США принял решение о переводе Постового, обвиняемого в США в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот должен был отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида.

сша

флорида

2025

Новости

сша, флорида