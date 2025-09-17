Рейтинг@Mail.ru
Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США - РИА Новости, 17.09.2025
22:21 17.09.2025
Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США
Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США
сша
флорида
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового рассказала РИА Новости, что их клиента задержала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), теперь они будут добиваться его освобождения из центра содержания мигрантов. "В четверг его задержали в тюрьме и перевели в следственный изолятор ICE в Фармвилле, штат Вирджиния. Если кто-то находится в стране вне легального статуса, нынешняя администрация помещает его под стражу ICE и добивается его депортации. Суд освободил его, но ICE - это совершенно другое ведомство", - рассказал РИА Новости адвокат Постового Уильям Коффилд. Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что суд в США принял решение о переводе Постового, обвиняемого в США в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот должен был отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида.
сша, флорида
США, Флорида
Защита Постового попытается освободить его из центра мигрантов США

© Фото : Pinellas County JailДенис Постовой
Денис Постовой - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Pinellas County Jail
Денис Постовой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового рассказала РИА Новости, что их клиента задержала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), теперь они будут добиваться его освобождения из центра содержания мигрантов.
"В четверг его задержали в тюрьме и перевели в следственный изолятор ICE в Фармвилле, штат Вирджиния. Если кто-то находится в стране вне легального статуса, нынешняя администрация помещает его под стражу ICE и добивается его депортации. Суд освободил его, но ICE - это совершенно другое ведомство", - рассказал РИА Новости адвокат Постового Уильям Коффилд.
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что суд в США принял решение о переводе Постового, обвиняемого в США в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот должен был отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида.
