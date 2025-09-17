Рейтинг@Mail.ru
15:06 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zapad-2042495476.html
Запад стремится ослабить контроль за наркотиками, заявил Колокольцев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад стремится ослабить и пересмотреть действующую систему контроля над наркотиками, сокращает потенциал антикриминального сотрудничества с неугодными и неудобными для себя партнерами, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Западники всячески размывают международное контртеррористическое и антиэкстремистское сотрудничество, стремятся ослабить и пересмотреть действующую систему контроля над наркотиками, сокращают потенциал антикриминального взаимодействия с неугодными и неудобными для себя партнёрами", - сказал он, выступая на конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае. Колокольцев отметил, что в этом контексте на Западе политизируют совместную работу в ООН, Интерполе и других международных организациях, играя тем самым на руку террористам и экстремистам, организованной преступности, нарколиберальному лобби.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев. Архивное фото
Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками
