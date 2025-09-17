Захарова прокомментировала высказывания Пугачевой о Дудаеве
Захарова ответила Пугачевой на слова о Дудаеве фразой "не сотвори себе кумира"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".
Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
"Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе ней эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — "не сотвори себе кумира", — сказала она в эфире радио "Sputnik".
Захарова призвала не наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали, и не придумывать, что человек, который является представителем профессии, не связанной с профессиональной точкой зрения на ситуацию, может стать гуру по всем вопросам.
"Не надо придумывать того, чего нет. Сколько можно повторять человечеству одни и те же ошибки. Вот точно так же поверили в Зеленского. <…> Не надо очаровываться и надо трезво смотреть на вещи. Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе. Не сотворите себе кумира!" — заключила дипломат.
* Признаны иноагентами в России.
