Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала высказывания Пугачевой о Дудаеве - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 17.09.2025 (обновлено: 10:40 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/zakharova--2042393928.html
Захарова прокомментировала высказывания Пугачевой о Дудаеве
Захарова прокомментировала высказывания Пугачевой о Дудаеве - РИА Новости, 17.09.2025
Захарова прокомментировала высказывания Пугачевой о Дудаеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:42:00+03:00
2025-09-17T10:40:00+03:00
в мире
россия
алла пугачева
мария захарова
катерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира". Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу. "Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе ней эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — "не сотвори себе кумира", — сказала она в эфире радио "Sputnik". Захарова призвала не наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали, и не придумывать, что человек, который является представителем профессии, не связанной с профессиональной точкой зрения на ситуацию, может стать гуру по всем вопросам. "Не надо придумывать того, чего нет. Сколько можно повторять человечеству одни и те же ошибки. Вот точно так же поверили в Зеленского. &lt;…&gt; Не надо очаровываться и надо трезво смотреть на вещи. Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе. Не сотворите себе кумира!" — заключила дипломат.* Признаны иноагентами в России.
https://ria.ru/20250916/pugacheva-2042237036.html
https://ria.ru/20250915/pugacheva-2042117139.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алла пугачева, мария захарова, катерина гордеева
В мире, Россия, Алла Пугачева, Мария Захарова, Катерина Гордеева
Захарова прокомментировала высказывания Пугачевой о Дудаеве

Захарова ответила Пугачевой на слова о Дудаеве фразой "не сотвори себе кумира"

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".
Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В России создали петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки
Вчера, 15:04
"Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе ней эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — "не сотвори себе кумира", — сказала она в эфире радио "Sputnik".
Захарова призвала не наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали, и не придумывать, что человек, который является представителем профессии, не связанной с профессиональной точкой зрения на ситуацию, может стать гуру по всем вопросам.
"Не надо придумывать того, чего нет. Сколько можно повторять человечеству одни и те же ошибки. Вот точно так же поверили в Зеленского. <…> Не надо очаровываться и надо трезво смотреть на вещи. Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе. Не сотворите себе кумира!" — заключила дипломат.
* Признаны иноагентами в России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве
15 сентября, 22:41
 
В миреРоссияАлла ПугачеваМария ЗахароваКатерина Гордеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала