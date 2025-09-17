Рейтинг@Mail.ru
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zaes-2042544890.html
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС - РИА Новости, 17.09.2025
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС
Посещение инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС пока невозможно... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:51:00+03:00
2025-09-17T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Посещение инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС пока невозможно из-за неспокойной обстановки, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ планировали в среду получить разрешение на посещение места обстрела, если позволит ситуация с безопасностью. "Посещение инспекторами МАГАТЭ попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС будет возможно лишь когда позволит обстановка с точки зрения безопасности. Пока она неспокойная", - сказала Яшина. По ее словам, гарантий, что ВСУ не попытаются снова атаковать территорию Запорожской АЭС, в том числе район топливных складов, нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250917/zaes-2042542643.html
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042384975.html
россия
днепр (река)
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепр (река), запорожская область, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС

Яшина: инспекторы МАГАТЭ пока не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Посещение инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС пока невозможно из-за неспокойной обстановки, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ планировали в среду получить разрешение на посещение места обстрела, если позволит ситуация с безопасностью.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
17:43
"Посещение инспекторами МАГАТЭ попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС будет возможно лишь когда позволит обстановка с точки зрения безопасности. Пока она неспокойная", - сказала Яшина.
По ее словам, гарантий, что ВСУ не попытаются снова атаковать территорию Запорожской АЭС, в том числе район топливных складов, нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ
08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (река)Запорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала