https://ria.ru/20250917/zaes-2042544890.html
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС - РИА Новости, 17.09.2025
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС
Посещение инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС пока невозможно... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:51:00+03:00
2025-09-17T17:51:00+03:00
2025-09-17T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Посещение инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС пока невозможно из-за неспокойной обстановки, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ планировали в среду получить разрешение на посещение места обстрела, если позволит ситуация с безопасностью. "Посещение инспекторами МАГАТЭ попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС будет возможно лишь когда позволит обстановка с точки зрения безопасности. Пока она неспокойная", - сказала Яшина. По ее словам, гарантий, что ВСУ не попытаются снова атаковать территорию Запорожской АЭС, в том числе район топливных складов, нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250917/zaes-2042542643.html
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042384975.html
россия
днепр (река)
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепр (река), запорожская область, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС
Яшина: инспекторы МАГАТЭ пока не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС