Инспекторы МАГАТЭ не могут посетить попавший под обстрел район ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Посещение инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС пока невозможно из-за неспокойной обстановки, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ планировали в среду получить разрешение на посещение места обстрела, если позволит ситуация с безопасностью. "Посещение инспекторами МАГАТЭ попавшего под обстрел ВСУ района топливных складов Запорожской АЭС будет возможно лишь когда позволит обстановка с точки зрения безопасности. Пока она неспокойная", - сказала Яшина. По ее словам, гарантий, что ВСУ не попытаются снова атаковать территорию Запорожской АЭС, в том числе район топливных складов, нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

