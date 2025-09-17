Рейтинг@Mail.ru
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 17.09.2025 (обновлено: 14:24 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/zabaykale-2042463883.html
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога - РИА Новости, 17.09.2025
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога
Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода, он найден возле машины, остальные люди... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:35:00+03:00
2025-09-17T14:24:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042476513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb23b110b57a25ffc9e63ca94dc9a7f9.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода, он найден возле машины, остальные люди находятся внутри, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Одного погибшего водолазы обнаружили возле затонувшего вездехода при обследовании акватории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что остальные геологи предположительно находятся внутри.
https://ria.ru/20250917/zabajkale-2042416798.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поисковая операция на месте трагедии в Забайкалье
Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода, он найден возле машины, остальные люди находятся внутри, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2025-09-17T13:35
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042476513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9789769f35b5b79359cd273f53a2a112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога

В озере Амудиса нашли тело первого погибшего из затонувшего вездехода

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода, он найден возле машины, остальные люди находятся внутри, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Одного погибшего водолазы обнаружили возле затонувшего вездехода при обследовании акватории", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что остальные геологи предположительно находятся внутри.
Спасатели ГУ Забайкалпожспас отправляются на поиски пяти пропавших геологов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Появились подробности об инциденте с вездеходом в Забайкалье
11:17
 
ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала