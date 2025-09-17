https://ria.ru/20250917/zabaykale-2042463883.html
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога
происшествия
забайкальский край
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода, он найден возле машины, остальные люди находятся внутри, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Одного погибшего водолазы обнаружили возле затонувшего вездехода при обследовании акватории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что остальные геологи предположительно находятся внутри.
забайкальский край
2025
