Вертолет МЧС вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми
Вертолет МЧС вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми - РИА Новости, 17.09.2025
Вертолет МЧС вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми
Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС
2025-09-17T04:17:00+03:00
2025-09-17T04:17:00+03:00
2025-09-17T05:10:00+03:00
происшествия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc90731c314e3884eca0b3c8f90d5dc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в СКР по Забайкалью, на место инцидента также вылетели сотрудники регионального СУСК для "осмотра места происшествия, установления всех обстоятельств случившегося".В региональном главке МЧС России накануне уточняли РИА Новости, что вездеход на высокой скорости съехал в озеро в понедельник, Четверо выживших только во вторник смогли выйти к станции связи, чтобы сообщить о происшествии.
забайкальский край
россия
Вертолет МЧС вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми
