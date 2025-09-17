https://ria.ru/20250917/zabajkale-2042416798.html
Появились подробности об инциденте с вездеходом в Забайкалье
Появились подробности об инциденте с вездеходом в Забайкалье
Появились подробности об инциденте с вездеходом в Забайкалье
Четверо геологов, выживших при затоплении гусеничного вездехода в озере Амудисы в Забайкалье, смогли самостоятельно выбраться из машины и пешком пройти 25 километров по труднодоступной местности до базового лагеря
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четверо геологов, выживших при затоплении гусеничного вездехода в озере Амудисы в Забайкалье, смогли самостоятельно выбраться из машины и пешком пройти 25 километров по труднодоступной местности до базового лагеря, который находится в 70 километрах от вахтового поселка Чина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Пять человек утонули в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг – по версии следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и он на большой скорости съехал в озеро. "Четверо геологов смогли самостоятельно выбраться из затонувшего вездехода МТЛБ и добраться до базового лагеря, пройдя 25 километров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что лагерь находится в 70 километрах от вахтового поселка Чина и добраться туда можно только на вездеходе. "Информация о затоплении гусеничного вездехода МТЛБ в районе каскада озер Амудисы поступила в 10.45 мск вторника", - добавил собеседник агентства, уточнив, что сам инцидент произошел 15 сентября.
Появились подробности об инциденте с вездеходом в Забайкалье
Выбравшиеся из вездехода геологи пешком прошли 25 км до лагеря в Забайкалье
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четверо геологов, выживших при затоплении гусеничного вездехода в озере Амудисы в Забайкалье, смогли самостоятельно выбраться из машины и пешком пройти 25 километров по труднодоступной местности до базового лагеря, который находится в 70 километрах от вахтового поселка Чина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Пять человек утонули в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае
, четверым пассажирам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг – по версии следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и он на большой скорости съехал в озеро.
"Четверо геологов смогли самостоятельно выбраться из затонувшего вездехода МТЛБ и добраться до базового лагеря, пройдя 25 километров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что лагерь находится в 70 километрах от вахтового поселка Чина и добраться туда можно только на вездеходе.
"Информация о затоплении гусеничного вездехода МТЛБ в районе каскада озер Амудисы поступила в 10.45 мск вторника", - добавил собеседник агентства, уточнив, что сам инцидент произошел 15 сентября.