Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России" - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:12 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/yugra-2042397982.html
Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России"
Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России" - РИА Новости, 17.09.2025
Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России"
Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий (КРТ), направленные на решение проблемы аварийного жилья и создание новой инфраструктуры,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:12:00+03:00
2025-09-17T10:12:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042397460_0:214:960:754_1920x0_80_0_0_552e68c6c6428e16811368338858fb27.jpg
СУРГУТ, 17 сен – РИА Новости. Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий (КРТ), направленные на решение проблемы аварийного жилья и создание новой инфраструктуры, на всероссийском форуме-выставке "Земли России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Выступил с докладом на всероссийском Форуме-выставке "Земли России", который… проходит в Москве. В мероприятии участвуют представители 45 субъектов РФ, Государственной Думы, Минстроя, Минэкономразвития, Минсельхоза – всего 1500 участников и 150 экспертов. Форум позволяет обмениваться опытом и влиять на развитие ключевых отраслей… Рассказал коллегам о нашей комплексной работе с инвесторами, в частности представил кейсы КРТ", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале. По словам главы муниципалитета, на территории Сургутского района потребность в жилье для расселения аварийного фонда составляет более 500 тысяч квадратных метров. Одним из предложенных решений является реновация территорий, где на месте аварийного жилья планируется строительство новых домов и создание необходимой инфраструктуры. "Впервые механизм КРТ был запущен в Сургутском районе в прошлом году. Пилотным стал проект в Барсово по улице Кубанской – Обской. Земельный участок размежеван, поставлен на учет и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов", - отметил Трубецкой. В частности, в Барсово на улице Апрельская – Щемелева запланировано строительство нескольких многоквартирных домов и обустройство сквера с аллеей на месте аварийных домов. Вторая территория КРТ – в районе улиц Кубанской, Мостостроителей, Обской и Майской. Кроме жилья также запланировано строительство молодежного центра. Сроки реализации этих проектов составляют от четырех до шести лет, а объемы строительства варьируются от 13 до 55 тысяч квадратных метров. В дальнейшем, по словам Трубецкого, муниципалитет планирует выкупить большую часть квартир в новых домах для переселения жителей. Также еще один проект комплексного развития территории намечен в Лянторе.
https://ria.ru/20250827/yugra-2037794066.html
сургутский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042397460_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_af508e0768d588b05e087f815dc58398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Россия
Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России"

Глава Сургутского района Югры представил кейсы КРТ на форуме "Земли России"

© Фото : Андрей Трубецкой/TelegramСургутский район представил проекты комплексного развития территорий на всероссийском форуме-выставке "Земли России"
Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий на всероссийском форуме-выставке Земли России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий на всероссийском форуме-выставке "Земли России"
Читать ria.ru в
Дзен
СУРГУТ, 17 сен – РИА Новости. Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий (КРТ), направленные на решение проблемы аварийного жилья и создание новой инфраструктуры, на всероссийском форуме-выставке "Земли России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Выступил с докладом на всероссийском Форуме-выставке "Земли России", который… проходит в Москве. В мероприятии участвуют представители 45 субъектов РФ, Государственной Думы, Минстроя, Минэкономразвития, Минсельхоза – всего 1500 участников и 150 экспертов. Форум позволяет обмениваться опытом и влиять на развитие ключевых отраслей… Рассказал коллегам о нашей комплексной работе с инвесторами, в частности представил кейсы КРТ", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, на территории Сургутского района потребность в жилье для расселения аварийного фонда составляет более 500 тысяч квадратных метров. Одним из предложенных решений является реновация территорий, где на месте аварийного жилья планируется строительство новых домов и создание необходимой инфраструктуры.
"Впервые механизм КРТ был запущен в Сургутском районе в прошлом году. Пилотным стал проект в Барсово по улице Кубанской – Обской. Земельный участок размежеван, поставлен на учет и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов", - отметил Трубецкой.
В частности, в Барсово на улице Апрельская – Щемелева запланировано строительство нескольких многоквартирных домов и обустройство сквера с аллеей на месте аварийных домов. Вторая территория КРТ – в районе улиц Кубанской, Мостостроителей, Обской и Майской. Кроме жилья также запланировано строительство молодежного центра. Сроки реализации этих проектов составляют от четырех до шести лет, а объемы строительства варьируются от 13 до 55 тысяч квадратных метров.
В дальнейшем, по словам Трубецкого, муниципалитет планирует выкупить большую часть квартир в новых домах для переселения жителей. Также еще один проект комплексного развития территории намечен в Лянторе.
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Почти тысяча семей Сургутского района Югры улучшили свои жилищные условия
27 августа, 10:06
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала