Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России"

СУРГУТ, 17 сен – РИА Новости. Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий (КРТ), направленные на решение проблемы аварийного жилья и создание новой инфраструктуры, на всероссийском форуме-выставке "Земли России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Выступил с докладом на всероссийском Форуме-выставке "Земли России", который… проходит в Москве. В мероприятии участвуют представители 45 субъектов РФ, Государственной Думы, Минстроя, Минэкономразвития, Минсельхоза – всего 1500 участников и 150 экспертов. Форум позволяет обмениваться опытом и влиять на развитие ключевых отраслей… Рассказал коллегам о нашей комплексной работе с инвесторами, в частности представил кейсы КРТ", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале. По словам главы муниципалитета, на территории Сургутского района потребность в жилье для расселения аварийного фонда составляет более 500 тысяч квадратных метров. Одним из предложенных решений является реновация территорий, где на месте аварийного жилья планируется строительство новых домов и создание необходимой инфраструктуры. "Впервые механизм КРТ был запущен в Сургутском районе в прошлом году. Пилотным стал проект в Барсово по улице Кубанской – Обской. Земельный участок размежеван, поставлен на учет и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов", - отметил Трубецкой. В частности, в Барсово на улице Апрельская – Щемелева запланировано строительство нескольких многоквартирных домов и обустройство сквера с аллеей на месте аварийных домов. Вторая территория КРТ – в районе улиц Кубанской, Мостостроителей, Обской и Майской. Кроме жилья также запланировано строительство молодежного центра. Сроки реализации этих проектов составляют от четырех до шести лет, а объемы строительства варьируются от 13 до 55 тысяч квадратных метров. В дальнейшем, по словам Трубецкого, муниципалитет планирует выкупить большую часть квартир в новых домах для переселения жителей. Также еще один проект комплексного развития территории намечен в Лянторе.

