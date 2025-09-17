https://ria.ru/20250917/yandeks-2042526349.html

Яндекс Go для бизнеса: 95% соискателей ждут от работодателя соцпакет

Яндекс Go для бизнеса: 95% соискателей ждут от работодателя соцпакет

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Для 95% ищущих работу важно, предоставляет ли компания соцпакет, говорят результаты исследования платформы Яндекс Go для бизнеса, которая помогает компаниям формировать соцпакеты.В ходе исследования были опрошены 1412 сотрудников и 119 HR-менеджеров российских компаний.По данным опроса, при выборе места работы для 95% соискателей важно, предоставляет ли компания социальный пакет. Они предпочитают наличие гибкого графика (33%), ДМС (32%), компенсации расходов на связь (23%), проезд (20%) и спорт (16%). При этом с точки зрения HR-менеджеров такой пакет должен включать обучение и предоставление оборудования для работы, например, корпоративного компьютера (73% и 59%, соответственно). В то же время учеба от компании актуальна только для 16% сотрудников.Респонденты рассказали, какой соцпакет они считают оптимальным. Так, 33% ожидают от работодателя расширенную медстраховку со стоматологией, 31% — финансирование аренды жилья. А 28% не отказались бы от дополнительных дней отпуска. По мнению HR-директоров, "роскошными" условиями соцпакета являются, прежде всего, ДМС со стоматологией (73%), следом идет компенсация занятий спортом и корпоративные скидки от партнеров (по 23%).В ходе опроса выяснилось, что почти у каждого пятого сотрудника в компании нет компенсации питания, но большинство (81%) хотели бы ее получать. Кофе-станции на работе есть у 27% опрошенных, а корпоративная столовая лишь у четверти. Почти треть респондентов считает, что работодателю стоит предоставлять им такси, особенно в позднее время. Чуть более четверти респондентов хотели бы получать компенсацию топлива и парковку для личного автомобиля, а 16% — компенсацию проезда до работы на общественном транспорте."Почти половина работодателей признала, что наличие соцпакета влияет на мотивацию: в 45% компаниях, где он минимальный или отсутствует, мотивация действующих сотрудников ниже, а найм новых становится дольше. Когда соцпакет в организации появился или расширился, четверть руководителей отметила, что сотрудники начали рекомендовать компанию знакомым, а пятая часть увеличила количество откликов на вакансии", — резюмировали авторы опроса.

