В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в городе Конотоп Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Конотоп Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Конотопе Сумской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит лишь в части Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

