https://ria.ru/20250917/vystavka-2042487266.html

В Госдуме открыли выставку "Экспорт во имя Победы"

В Госдуме открыли выставку "Экспорт во имя Победы" - РИА Новости, 17.09.2025

В Госдуме открыли выставку "Экспорт во имя Победы"

В Госдуме в среду открылась выставка "Экспорт во имя Победы", подготовленная думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T19:44:00+03:00

2025-09-17T19:44:00+03:00

2025-09-17T19:44:00+03:00

россия

александр жуков

дмитрий киселев

госдума рф

снг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042486370_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_87aaf60987a26abcaac24b79c264d4de.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Госдуме в среду открылась выставка "Экспорт во имя Победы", подготовленная думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками совместно с РИА Новости, ВЭБ.РФ и Российским экспортным центром. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы и посвящена важнейшей странице истории – экспорту во время Великой Отечественной войны. В открытии выставки приняли участие гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидеры и представители парламентских фракций. "Даже для меня, работавшего в 1980-х годах в сфере экспорта, это оказалось совершенно неожиданным узнать, какой вклад в Победу внес экспорт... Все начиналось в 1941 году с поставок пушнины и пряжи, и уже к 1945 году мы вышли на серьезные объемы поставок машин, технической продукции, продукции с высокой степенью обработки. Это не только принесло дополнительные средства, так необходимые во время войны для закупок и обеспечения нашей экономики, а без экономики одержать победу в войне было невозможно, но и создало базу для дальнейшего развития нашего экспорта", - отметил Жуков. Первый вице-спикер Госдумы считает, что сегодня, так же как в период Второй мировой войны, когда практически блокировали все поставки за границу, ситуация повторяется. "Точно так же военные действия дали толчок для развития высокотехнологичной продукции. С этой точки зрения выставка очень важная, информативная и показательная. Я бы хотел выразить признательность Российскому экспортному центру, ВЭБ и РИА Новости, всем, кто создал эту экспозицию - чрезвычайно важную и интересную", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250911/vystavkakuindzhi-2041116055.html

https://ria.ru/20250908/vystavka-2040523299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр жуков, дмитрий киселев, госдума рф, снг, общество