Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей

17:52 17.09.2025
2025-09-17T17:52:00+03:00
2025-09-17T17:52:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей. "Хочу сказать, что 2 октября наша система среднего профессионального образования празднует юбилей 85 лет со дня основания. Пройдут торжественные мероприятия, и в рамках празднования этой даты позвольте вас, уважаемый Владимир Владимирович, пригласить на встречу с нашими ребятами, лучшими студентами колледжей", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
© РИА Новости / Нина ЗотинаСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей.
"Хочу сказать, что 2 октября наша система среднего профессионального образования празднует юбилей 85 лет со дня основания. Пройдут торжественные мероприятия, и в рамках празднования этой даты позвольте вас, уважаемый Владимир Владимирович, пригласить на встречу с нашими ребятами, лучшими студентами колледжей", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
