Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей
Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей - РИА Новости, 17.09.2025
Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей. "Хочу сказать, что 2 октября наша система среднего профессионального образования празднует юбилей 85 лет со дня основания. Пройдут торжественные мероприятия, и в рамках празднования этой даты позвольте вас, уважаемый Владимир Владимирович, пригласить на встречу с нашими ребятами, лучшими студентами колледжей", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
