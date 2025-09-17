https://ria.ru/20250917/vypusknik-2042545319.html

Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей

Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей - РИА Новости, 17.09.2025

Кравцов пригласил Путина на встречу с выпускниками колледжей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:52:00+03:00

2025-09-17T17:52:00+03:00

2025-09-17T17:52:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874063401_179:0:2424:1263_1920x0_80_0_0_23592a173a2af4febaef846f0523cc9e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу с выпускниками колледжей. "Хочу сказать, что 2 октября наша система среднего профессионального образования празднует юбилей 85 лет со дня основания. Пройдут торжественные мероприятия, и в рамках празднования этой даты позвольте вас, уважаемый Владимир Владимирович, пригласить на встречу с нашими ребятами, лучшими студентами колледжей", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250917/kravtsov-2042520855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, владимир путин