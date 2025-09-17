https://ria.ru/20250917/vychet-2042381664.html

В Совфеде предложили ввести вычет для многодетных семей за аренду жилья

В Совфеде предложили ввести вычет для многодетных семей за аренду жилья - РИА Новости, 17.09.2025

В Совфеде предложили ввести вычет для многодетных семей за аренду жилья

Сенатор Айрат Гибатдинов направил на заключение в правительство РФ законопроект об установлении социального налогового вычета в 240 тысяч рублей в год для... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T07:26:00+03:00

2025-09-17T07:26:00+03:00

2025-09-17T11:21:00+03:00

россия

айрат гибатдинов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов направил на заключение в правительство РФ законопроект об установлении социального налогового вычета в 240 тысяч рублей в год для многодетных семей за аренду жилья. Изменения предлагается внести в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает (ввести – ред.) социальный налоговый вычет по расходам на аренду жилья для многодетных семей. Это позволит возвращать до 240 тысяч рублей в год и тем самым существенно снизить нагрузку на семейный бюджет", - сказал Гибатдинов агентству. Данная цифра обусловлена средней стоимостью долгосрочного найма двухкомнатных квартир на территории Российской Федерации— "40 тысяч рублей в месяц (примерно 480 тысяч рублей в год)", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, в результате внедрения социального вычета многодетные родители смогут вернуть до 50% потраченных на найм жилья средств и направить их на удовлетворение потребностей детей, считает сенатор. "Сегодня семьи, особенно многодетные, сталкиваются с острой жилищной проблемой. Стоимость квартир и условия кредитования таковы, что даже государственные программы вроде "Семейной ипотеки" остаются для многих недоступными. Материнского капитала не хватает на первоначальный взнос, а доходы семей зачастую не позволяют брать на себя долговую нагрузку. В результате, родители с детьми вынуждены годами снимать жилье, отдавая значительную часть дохода", - говорится в документе. По мнению законодателя, кроме введения социального налогового вычета за аренду жилья для многодетных семей, установление такого механизма будет стимулировать вывод рынка аренды жилья из "серой зоны". "Люди будут заинтересованы заключать официальные договоры, ведь только в этом случае они смогут получить налоговый вычет. Это создаст более прозрачные и цивилизованные условия на рынке найма жилья, что выгодно и семьям, и государству", - считает он. Сенатор полагает, что его инициатива найдет поддержку. "После получения заключения правительства РФ законопроект будет внесён в Государственную Думу", - заключил политик.

https://ria.ru/20250916/semi-2042195867.html

https://ria.ru/20250908/deti-2040337988.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026638709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, айрат гибатдинов, общество