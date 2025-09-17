https://ria.ru/20250917/vtsiom-2042424145.html

Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос

общество

вциом

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Больше половины (57%) интернет-пользователей не уверены, что способны защитить личные данные в интернете от онлайн-угроз, таких как вредоносные вирусы, программы или кибератаки, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом 41% опрошенных считают, что могут обеспечить сохранность информации, 2% - затруднились ответить. По данным аналитического центра ВЦИОМ, чтобы обезопасить свои данные в интернете, респонденты чаще всего решают не переслать пароли по электронной почте и в социальных сетях (72%), а также не хранят информацию о банковских картах в компьютере (71%). Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, каждый пятый (20%) россиянин не знает, что такое дипфейк. А четверть (25%) опрошенных считают, что имеют представление о технологии, но не смогут распознать подделку. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 1-2 июля среди 1,626 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

