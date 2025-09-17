https://ria.ru/20250917/vtsiom-2042424145.html
Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос
Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос - РИА Новости, 17.09.2025
Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос
Больше половины (57%) интернет-пользователей не уверены, что способны защитить личные данные в интернете от онлайн-угроз, таких как вредоносные вирусы,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:43:00+03:00
2025-09-17T11:43:00+03:00
2025-09-17T11:53:00+03:00
общество
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Больше половины (57%) интернет-пользователей не уверены, что способны защитить личные данные в интернете от онлайн-угроз, таких как вредоносные вирусы, программы или кибератаки, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом 41% опрошенных считают, что могут обеспечить сохранность информации, 2% - затруднились ответить. По данным аналитического центра ВЦИОМ, чтобы обезопасить свои данные в интернете, респонденты чаще всего решают не переслать пароли по электронной почте и в социальных сетях (72%), а также не хранят информацию о банковских картах в компьютере (71%). Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, каждый пятый (20%) россиянин не знает, что такое дипфейк. А четверть (25%) опрошенных считают, что имеют представление о технологии, но не смогут распознать подделку. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 1-2 июля среди 1,626 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250827/rossija-2037965624.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом
Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос
ВЦИОМ: 57% россиян сомневаются в способности защитить свои данные в интернете
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Больше половины (57%) интернет-пользователей не уверены, что способны защитить личные данные в интернете от онлайн-угроз, таких как вредоносные вирусы, программы или кибератаки, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом 41% опрошенных считают, что могут обеспечить сохранность информации, 2% - затруднились ответить. По данным аналитического центра ВЦИОМ
, чтобы обезопасить свои данные в интернете, респонденты чаще всего решают не переслать пароли по электронной почте и в социальных сетях (72%), а также не хранят информацию о банковских картах в компьютере (71%).
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, каждый пятый (20%) россиянин не знает, что такое дипфейк. А четверть (25%) опрошенных считают, что имеют представление о технологии, но не смогут распознать подделку.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 1-2 июля среди 1,626 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.