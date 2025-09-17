Рейтинг@Mail.ru
Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 17.09.2025
Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона", - сказал собеседник агентства. Штурмовой полк "Скала" принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами, напомнил представитель силовых структур.
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник

Родные боевиков полка ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в 2025 году

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона", - сказал собеседник агентства.
Штурмовой полк "Скала" принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами, напомнил представитель силовых структур.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2025
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
