Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник
2025-09-17T21:46:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона", - сказал собеседник агентства. Штурмовой полк "Скала" принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами, напомнил представитель силовых структур.
