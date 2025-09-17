https://ria.ru/20250917/vsu-2042585148.html

Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник

Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2025

Число пропавших в полку ВСУ "Скала" сравнимо с батальоном, сообщил источник

Родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:46:00+03:00

2025-09-17T21:46:00+03:00

2025-09-17T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_d56e6e4b3e4860fc80c2450f3f9565ca.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона", - сказал собеседник агентства. Штурмовой полк "Скала" принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами, напомнил представитель силовых структур.

https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042501609.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины