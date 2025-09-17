Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 17.09.2025
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск - РИА Новости, 17.09.2025
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск
Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск

Герасимов: ВСУ перебросили в Красноармейск наиболее подготовленные подразделения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении
30 июня, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
