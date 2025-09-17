https://ria.ru/20250917/vsu-2042582697.html

ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск

ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск - РИА Новости, 17.09.2025

ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск

Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.

