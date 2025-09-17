https://ria.ru/20250917/vsu-2042582697.html
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск - РИА Новости, 17.09.2025
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск
Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T21:22:00+03:00
2025-09-17T21:22:00+03:00
2025-09-17T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
https://ria.ru/20250630/nastuplenie-2026211950.html
красноармейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили наиболее подготовленные подразделения в Красноармейск
Герасимов: ВСУ перебросили в Красноармейск наиболее подготовленные подразделения