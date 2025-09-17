Украинские войска обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар, поврежден филиал университета, никто не пострадал
Последствия удара ВСУ по зданию Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по запорожскому Энергодару, в здании филиала университета в городе выбиты окна, повреждены стены, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.
"Очередной артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины оставил без окон здание Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета. Взрыв раздался во время уроков, когда учащиеся находились в аудиториях", - заявил Пухов.
По словам мэра Энергодара, предварительно, в здании выбито 40 окон, повреждены стены. Снаряд взорвался в 50 метрах от учебного корпуса.
"Чудом обошлось без жертв — никто из находившихся в аудиториях не пострадал", - подчеркнул Пухов и добавил, что в учебном корпусе проводится оценка нанесенного ущерба. Восстановительный ремонт планируется завершить до наступления зимних холодов.
