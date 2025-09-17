https://ria.ru/20250917/vsu-2042528449.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

ВСУ нанесли удар по запорожскому Энергодару, в здании филиала университета в городе выбиты окна, повреждены стены, пострадавших нет, сообщил глава города Максим РИА Новости, 17.09.2025

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по запорожскому Энергодару, в здании филиала университета в городе выбиты окна, повреждены стены, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале. "Очередной артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины оставил без окон здание Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета. Взрыв раздался во время уроков, когда учащиеся находились в аудиториях", - заявил Пухов. По словам мэра Энергодара, предварительно, в здании выбито 40 окон, повреждены стены. Снаряд взорвался в 50 метрах от учебного корпуса. "Чудом обошлось без жертв — никто из находившихся в аудиториях не пострадал", - подчеркнул Пухов и добавил, что в учебном корпусе проводится оценка нанесенного ущерба. Восстановительный ремонт планируется завершить до наступления зимних холодов.

энергодар

2025

Новости

ru-RU

