Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 17.09.2025
Украинские войска обстреляли Энергодар
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по запорожскому Энергодару, в здании филиала университета в городе выбиты окна, повреждены стены, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале. "Очередной артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины оставил без окон здание Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета. Взрыв раздался во время уроков, когда учащиеся находились в аудиториях", - заявил Пухов. По словам мэра Энергодара, предварительно, в здании выбито 40 окон, повреждены стены. Снаряд взорвался в 50 метрах от учебного корпуса. "Чудом обошлось без жертв — никто из находившихся в аудиториях не пострадал", - подчеркнул Пухов и добавил, что в учебном корпусе проводится оценка нанесенного ущерба. Восстановительный ремонт планируется завершить до наступления зимних холодов.
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© Фото : Пухов LIVE/TelegramПоследствия удара ВСУ по зданию Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета
Последствия удара ВСУ по зданию Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Последствия удара ВСУ по зданию Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по запорожскому Энергодару, в здании филиала университета в городе выбиты окна, повреждены стены, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.
"Очередной артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины оставил без окон здание Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета. Взрыв раздался во время уроков, когда учащиеся находились в аудиториях", - заявил Пухов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам мэра Энергодара, предварительно, в здании выбито 40 окон, повреждены стены. Снаряд взорвался в 50 метрах от учебного корпуса.
"Чудом обошлось без жертв — никто из находившихся в аудиториях не пострадал", - подчеркнул Пухов и добавил, что в учебном корпусе проводится оценка нанесенного ущерба. Восстановительный ремонт планируется завершить до наступления зимних холодов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
