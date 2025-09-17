https://ria.ru/20250917/vsu-2042514802.html
ВСУ атаковали Новую Каховку
ВСУ атаковали Новую Каховку - РИА Новости, 17.09.2025
ВСУ атаковали Новую Каховку
Украинские войска атаковали город Новая Каховка в Херсонской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир... РИА Новости, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 17 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали город Новая Каховка в Херсонской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. "В результате обстрела поврежден многоквартирный дом в городе Новая Каховка по улице Дзержинского", - написал Оганесов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно повреждена кровля здания. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — это главное", - подчеркнул Оганесов.
