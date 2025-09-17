Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Новую Каховку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 17.09.2025
ВСУ атаковали Новую Каховку
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ 17 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали город Новая Каховка в Херсонской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. "В результате обстрела поврежден многоквартирный дом в городе Новая Каховка по улице Дзержинского", - написал Оганесов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно повреждена кровля здания. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — это главное", - подчеркнул Оганесов.
новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
© Фото : Владимир Оганесов/TelegramПоследствия атаки города Новая Каховка в Херсонской области
© Фото : Владимир Оганесов/Telegram
Последствия атаки города Новая Каховка в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ 17 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали город Новая Каховка в Херсонской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
"В результате обстрела поврежден многоквартирный дом в городе Новая Каховка по улице Дзержинского", - написал Оганесов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, предварительно повреждена кровля здания.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — это главное", - подчеркнул Оганесов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
