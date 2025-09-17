https://ria.ru/20250917/vsu-2042505576.html
ВСУ атаковали гражданскую машину в Херсонской области
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на выезде из села Челбурда в Херсонской области, ранены четыре человека, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. "Дрон атаковал машину на выезде из села Челбурда. Трое взрослых мужчин и одна женщина получили тяжелые осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузии. У одного человека произошла травматическая ампутация правой руки", - написал Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, все пострадавшие госпитализированы.
херсонская область
