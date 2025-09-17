Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал АЗС в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 17.09.2025 (обновлено: 14:56 17.09.2025)
Беспилотник атаковал АЗС в Курской области
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправку в курском Льгове, повреждено ограждение, никто не пострадал, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. В результате прилёта повреждено ограждение и бытовое помещение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет."Уважаемые жители, противник не оставляет попыток разрушить нашу мирную инфраструктуру и ранить людей. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и будьте осторожны!", - добавил он.
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправку в курском Льгове, повреждено ограждение, никто не пострадал, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. В результате прилёта повреждено ограждение и бытовое помещение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет.
"Уважаемые жители, противник не оставляет попыток разрушить нашу мирную инфраструктуру и ранить людей. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и будьте осторожны!", - добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
