Беспилотник атаковал АЗС в Курской области

Беспилотник атаковал АЗС в Курской области - РИА Новости, 17.09.2025

Беспилотник атаковал АЗС в Курской области

Украинский беспилотник атаковал автозаправку в курском Льгове, повреждено ограждение, никто не пострадал, сообщил в среду врио губернатора Курской области... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:50:00+03:00

2025-09-17T14:50:00+03:00

2025-09-17T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

льгов

александр хинштейн

вооруженные силы украины

КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправку в курском Льгове, повреждено ограждение, никто не пострадал, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. В результате прилёта повреждено ограждение и бытовое помещение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет."Уважаемые жители, противник не оставляет попыток разрушить нашу мирную инфраструктуру и ранить людей. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и будьте осторожны!", - добавил он.

курская область

льгов

2025

