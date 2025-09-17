Беспилотник атаковал АЗС в Курской области

https://ria.ru/20250917/vsu-2042488049.html
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автозаправку в курском Льгове, повреждено ограждение, никто не пострадал, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. В результате прилёта повреждено ограждение и бытовое помещение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет."Уважаемые жители, противник не оставляет попыток разрушить нашу мирную инфраструктуру и ранить людей. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и будьте осторожны!", - добавил он.
