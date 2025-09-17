https://ria.ru/20250917/vsu-2042472682.html
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
