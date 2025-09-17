Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 17.09.2025 (обновлено: 14:13 17.09.2025)
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.09.2025
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
белгородская область
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области. 17 сентября 2025
Последствия атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области. 17 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области. 17 сентября 2025
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
