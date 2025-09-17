https://ria.ru/20250917/vsu-2042472682.html

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 17.09.2025

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:08:00+03:00

2025-09-17T14:08:00+03:00

2025-09-17T14:13:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042473819_0:384:1500:1228_1920x0_80_0_0_6a95a31b6196713ce820a004707e332c.jpg

БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.

белгородская область

2025

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков