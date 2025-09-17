https://ria.ru/20250917/vsu-2042431164.html
Силы ПВО уничтожили более 350 украинских беспилотников за сутки
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 357 украинских БПЛА, в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - говорится в сообщении.
